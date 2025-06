画像生成AI「Stable Diffusion 3.5 Large」の18GBを超えるVRAM使用量を40％も削減して11GBにする新技術をNVIDIAが公開

・関連記事

NVIDIAが推論AIを低コスト・高効率で稼働するための高速化ライブラリ「NVIDIA Dynamo」を公開、DeepSeek-R1を30倍に高速化可能とアピール - GIGAZINE



DeepSeek-R1のサイズを最大80%削減した動的量子化モデルが公開中 - GIGAZINE



DeepSeekはどのようにしてOpenAIの3%のコストでo1を超えたのか? - GIGAZINE



Microsoftが1.58ビットの大規模言語モデルをリリース、行列計算を足し算にできて計算コスト激減へ - GIGAZINE



GPUメモリが小さくてもパラメーター数が大きい言語モデルをトレーニング可能になる手法「QLoRA」が登場、一体どんな手法なのか? - GIGAZINE



大規模言語モデルを動作させる時に必要なVRAMの使用量を推定してくれる「VRAM Estimator」 - GIGAZINE

2025年06月13日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article NVIDIA unveils new technology that reduc….