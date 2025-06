スマホで録音しながらリアルタイム文字起こし＆録音内容の要約もできる「Xiaomi 15」のAI機能を使ってみたよレビュー、打つのが面倒な長文の自動生成機能もあり

・関連記事

Snapdragon 8 Eliteとライカブランドのカメラを搭載したハイスペックスマートフォン「Xiaomi 15」外観レビュー - GIGAZINE



「ライカ」の名を冠した3眼カメラ搭載&最大60倍のデジタルズームも可能なハイスペックスマホ「Xiaomi 15」で写真を撮影してきたよレビュー - GIGAZINE



スマホでローカル動作するGoogle製オープンソースAIモデル「Gemma 3n」登場、今すぐスマホで使う方法はコレ - GIGAZINE



チタンフレームに6.8インチ平面ディスプレイ搭載の「Galaxy S24 Ultra」と「Galaxy S24」レビュー、サムスンのAI全振りスマホはボディも隙がないのかチェックしてみた - GIGAZINE



Pixel 9に搭載された画像生成AIはフェイク画像を作るのが簡単すぎて写真を信じられなくなるレベルでした - GIGAZINE



2025年06月07日 20時29分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article I tried out the AI function of the 'Xiao….