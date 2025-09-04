2025年09月04日 21時00分 レビュー

「Magic Cue(マジックサジェスト)」などAIで進化したPixel 10シリーズの各種アプリを使ってみたよレビュー、日本語環境でどれぐらい動くのか？



「Pixel 10」シリーズのチップには、AI性能を強化したGoogle独自の「Tensor G5」が使われています。このTensor G5で多くのAI機能が実現するとのことで、一体どんな機能があるのかいろいろ試してみました。



Google Pixel 10: 9 new AI features and updates

https://blog.google/products/pixel/google-pixel-10-ai-features-updates/



◆Magic Cue(マジックサジェスト)

日本ではマジックサジェストという名前で紹介されているMagic Cueは、複数のアプリを連携して必要なときに必要なアクションを表示するという機能です。利用事例としてGoogleは「航空会社へ電話するときに、Gmailの旅程表からフライトの情報を取得して電話中に表示する」といったものを紹介しています。





実際に使ってみました。以下が「あなたの9月15日の予定を教えて！」というメッセージをGoogle純正のメッセージアプリで開いてみた様子。右下に「カレンダーを表示」という文字が現れ、文字をタップするとカレンダーアプリを起動できます。





続いて「13時にいつものカフェで集まらない？」というやりとりをすると、再び「カレンダーを表示」という文字に加え、「マップを開く」という文字も表示されました。





「マップを開く」をタップするとGoogleマップのアプリが起動し、「いつものカフェ」が自動的に検索されました。





海外のレビューによると、予定について話した時点で「予定を作成」という文字が現れ、一発で予定作成画面を開いたり、Gmailから情報を読み取って予定を確認したりできるそうですが、編集部の環境では実現しませんでした。



なお、マジックサジェストの設定は設定アプリの「マジックサジェスト」をタップして確認できます。





「特定のアプリのデータを使用する」をタップすると、マジックサジェストがどんなアプリから情報を取得できるのかを設定可能。





今回テストしたタイミングでは、Pixelスクリーンショット、Gmail、メッセージ、Keepメモ、連絡先、カレンダーから情報を取得していました。





Googleの利用事例では、他にも「友人が特定の写真を求めてきたのに、ギャラリーを延々とスクロールし続ける羽目に。相手が『先週公園で撮ったあの写真』を求めていようと、『レシピのスクリーンショット』を求めていようと、Magic Cueはリクエストを理解しようと働き、適切な画像を検索して会話を離れることなく共有できるようにします」というものが紹介されています。



実際にメッセージアプリでPixel 10の写真を求めてみると、「写真を共有」という文字が現れました。





画像フォルダにはPixel 10の写真がある状態。





「写真を共有」をタップするとGoogleフォトが立ち上がりましたが、Pixel 10を検索してくれるわけではなく、ただ内部ストレージにある画像ファイルをすべて表示しただけでした。記事作成時点ではマジックサジェストで使える機能は限られているようです。





◆Gemini Live

リアルタイムでAIアシスタントを使える「Gemini Live」は、Pixel 10シリーズから使うことで、見ているものをハイライトする「ビジュアルガイダンス」が利用できます。実際に使ってみました。



まずはGeminiアプリを起動し、Gemini Liveのアイコンをタップ。





カメラアイコンをタップしてカメラを起動します。





何か質問すると、カメラに写ったものから適切な情報を探して白い枠や白い点でハイライトし、回答してくれます。





製品の箱を見せて「CEと書かれたマークの意味を教えて」と質問すると、CEと書かれたマークを正しくハイライトして、意味を説明してくれました。





質問内容と回答は文字情報として記録されるので、後から振り返ることができます。





◆レコーダーで音楽を作る

純正録音アプリ「レコーダー」で、録音した音声にAI生成音楽を付加することができます。使うには、録音を開いて右上のメニューアイコンをタップ。





「音楽を作成」をタップ。





雰囲気を選んで「次へ」をタップ。





しばらく待てば完了します。





実際の様子を録画しました。生成にかかる時間が分かるよう、途中はノーカットです。20秒の録音で生成にかかる時間は約20秒でした。







AI生成音楽を付加した録音ファイルは元のファイルとは別に保存しておけます。

