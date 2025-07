ほぼリアルタイムで会話を文字起こししてレンズに映す聴覚障害者向けのスマートグラス「TranscribeGlass」、翻訳機能も付いて誰でも便利に使える

・関連記事

GoogleがXREALと共同開発するAnroid XR対応スマートグラス「Project Aura」を発表、Android XRの開発キットも進化して対応デバイスも増える予定 - GIGAZINE



MetaがAIスマートグラス「Aria Gen 2」を発表、各種センサーで周囲の様子やユーザーの動きを測定してAI機能を使える - GIGAZINE



映像や音声を理解してリアルタイムで質問に答えてくれるGoogle製AIアシスタント「Project Astra」をスマホやスマートグラスで使いまくるデモ動画が公開中 - GIGAZINE



Meta×レイバンにより生まれたスマートグラス「Ray-Ban Meta」にリアルタイム音声翻訳などの新AI機能が追加 - GIGAZINE





2025年07月07日 08時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article 'TranscribeGlass' is a smart glass for t….