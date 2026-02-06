2026年02月06日 16時50分 ネットサービス

Spotifyが物理書籍とオーディオブックを同期する「Page Match」機能を発表、物理書籍の販売も開始予定



音楽配信サービスのSpotifyが物理書籍の販売を行うと発表しました。オンライン書籍購入サービスのBookshop.orgとの提携により、2026年春後半からアメリカとイギリスのユーザーは、アプリ内で物理書籍を購入できるようになります。さらに、オーディオブックと物理書籍で読書の進捗(しんちょく)を同期する新機能「Page Match」も発表されています。

Spotify Partners With Bookshop.org and Debuts Page Match Feature to Bridge Physical, E-book, and Audio Formats — Spotify

https://newsroom.spotify.com/2026-02-05/bookshop-partnership-page-match-announcement/



How to Use Page Match to Seamlessly Switch Between a Book and Its

Audiobook on Spotify — Spotify

https://newsroom.spotify.com/2026-02-05/page-match-how-to/



Bookshop.orgは独立系書店がAmazonに代わる独自のオンラインショップを開設することができるウェブサービスで、オンラインで本を購入しても地元書店にマージンが入るのが特徴です。さらに、2025年には電子書籍の取り扱いも開始しています。



1日の売上を500万円から7億8000万円に1年たらずで成長させた独立系オンライン書店サービス「Bookshop」とは？ - GIGAZINE





Spotifyによれば、2025年の出版業界における収益の約73％を物理書籍が占めていたとのこと。Bookshop.orgと提携することで、アメリカとイギリスのユーザーはSpotifyのアプリを通じて物理書籍を購入できるようになります。購入による収益は地元の独立系書店や著者へ直接的な経済的支援として還元される仕組みとなっており、Bookshop.orgの創設者兼CEOであるアンディ・ハンター氏も、Spotifyの規模が地域書店に与える影響に期待を寄せています。



そして、Page Matchはスマートフォンのカメラで本のページをスキャンするだけで、物理書籍や電子書籍からオーディオブックへ、あるいはその逆へと切り替えができる機能です。





本からオーディオブックに切り替える際は、アプリ内の「Page Match」ボタンから「Scan to listen」を選択し、読んでいるページをカメラでスキャンします。アプリがそのページに対応するオーディオブックの箇所を特定し、そこから再生するか、後で聴くために保存するかを選択できます。





逆にオーディオブックから本に戻る場合は、「Scan to read」を選択して手元の本をスキャンすれば、Spotifyが停止した箇所に基づいて、正確な一節を見つけるためにページを前後にめくるようガイドしてくれるとのこと。作家のハーラン・コーベン氏は、この技術がより多くの人を読書やリスニングに惹きつける非常に刺激的な進歩であると評価しています。



Page Matchは2026年2月末までに、iOSおよびAndroidを利用しているすべてのオーディオブックリスナーに対し、大部分の英語タイトルで展開される予定とのこと。プレミアム会員やAudiobook+プランの利用者は月間の利用枠内で利用でき、無料ユーザーは個別購入したタイトルで利用可能です。また、聴取箇所に基づいた音声要約を提供する「Recaps」機能との併用も可能だとのことです。

