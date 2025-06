通販で買ったポータブルHDDが重りの入った偽物であることが判明も返金を拒否されてしまう

by Christian Wiediger なお、マーティンさんの父親はクレジットカード会社を通じて返金を求めているそうです。

オンライン通販で約50ドル(約7200円)で購入した20TBのポータブルHDDが、重りと基板がついただけのプラスチックの箱だったという事態が発生しました。偽のポータブルHDDをつかまされた人物は、返金を要求したものの拒否されています。 Shopper denied $51 refund for 20TB HDD that’s mostly a weighted plastic box - Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2025/06/man-buys-20tb-portable-hdd-for-51-son-breaks-the-news-that-its-a-fake/ ソーシャルニュースサイトのReddit上で、「父は新しい20TBのHDDを持ってきて、何が問題なのか私に調べてくれと言いました」という投稿と共に、1枚の画像が投稿されました。投稿された画像は、HDDのケースと思われるものの中に、鉄の板が接着剤で強引に留められているのがわかります。

