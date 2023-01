Amazonでは「高評価の商品ページのレビューだけ残して偽のSSDを売る詐欺」が横行しているとの指摘

・関連記事

4000円で販売されている最大30TBのSSDが実は容量1GBでデータがどんどん削除されることが判明 - GIGAZINE



サムスン製高速SSD「990 PRO」の寿命が短期間で46%縮む事態が発生 - GIGAZINE



「4万時間使うとSSDが動作不能になる」という不具合報告が話題に - GIGAZINE



SSDにデータを書込みまくり再起不能に追い込む耐久試験で分かった信頼性に関する真実とは? - GIGAZINE



MacBookで使える「USB-Cハブ付き有線LANアダプター」3種類を分解して浮かび上がった問題点とは? - GIGAZINE

2023年01月31日 19時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.