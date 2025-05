ロシアで「ハリー・ポッター」や「ゲーム・オブ・スローンズ」が禁止されるとの報道、子どもを生まない思想の排除が理由

・関連記事

徴兵逃れをしたいロシア人男性がサイバー犯罪ビジネスのカモになりまくっている - GIGAZINE



祖国を捨てて逃げ出すロシア人やウクライナ人が急増、メキシコに渡ってからアメリカに亡命する事例も増えつつある - GIGAZINE



ロシアから優秀なIT技術者が我先にと脱出中 - GIGAZINE



ロシアで子作りのための「家族計画の日」が制定 - GIGAZINE



ウクライナのIT技術者はロシアの侵攻中も仕事を続けている、「IT軍」に参加して敵の鉄道網や測位システムを攻撃する人も - GIGAZINE

2025年05月22日 12時00分00秒 in 映画, 無料メンバー, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article Russia to ban 'Harry Potter' and 'Game o….