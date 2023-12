2023年12月22日 15時44分 ネットサービス

Wikimediaロシア支部長が「外国のエージェント」と認定されたため会員保護を目的にWikimediaが閉鎖される



オンライン百科事典「Wikipedia」を支援する非営利組織Wikimediaのロシア支部が閉鎖に追い込まれました。情報によると、外国からの利益を受け取るメディアや政治活動者が対象となる「外国のエージェント」にロシア支部のトップが認定されたことを受け、会員保護のために閉鎖したとのことです。



「外国のエージェント」はアメリカやロシアに見られる制度で、ロシアの場合、外国からの援助を受けたメディアや、外国からの援助を受けて政治活動や軍事技術分野での情報収集に従事する個人・団体などが外国のエージェントとして認定されます。外国のエージェントとして認定されたものは、機関による会計検査が義務づけられたり、未成年者への教育活動や選挙管理委員会の委員として働くことを禁じられたりするなどの制限を受けます。





今回、Wikimediaロシア支部(Wikimedia RU)の代表を務めるスタニスラフ・コズロフスキー氏が外国のエージェントに認定されたことを受け、会員を保護することを目的とし、Wikimedia RUが閉鎖されることになりました。



コズロフスキー氏はモスクワ大学の助教授として働いていた人物です。コズロフスキー氏によると、ある日突然副学長に呼び出され、「法務省が君を外国のエージェントと認定するとの信頼できる情報を得た」と言われて、欠勤を理由とする解雇か、自己都合による退職かのどちらかを選ぶよう求められたとのこと。





コズロフスキー氏は後者を選び、2023年12月18日に行われたWikimedia総会でこの話をしたそうです。話し合いの末、15年間にわたり運営されたWikimedia RUの閉鎖が決定され、清算手続きに入ることになりました。



ロシアがウクライナへの侵攻を始めて以来、ロシアの通信規制当局ロスコムナゾールは「Wikipediaが信頼性の低い戦争関連の情報を拡散している」と非難し、当該情報の削除をWikimedia RUに求めてきました。一方のWikimedia RUはこれを5カ月間拒否し続け、最終的にロスコムナゾールは「外国法人(Wikimedia)がロシアの法律に違反していることをユーザーに知らせる強制措置」を適用することを決定しています。





Wikimedia RUの閉鎖がロシア版Wikipediaの閉鎖に直結するというわけではないそうですが、こうした戦争反対派に対する徹底的な弾圧を背景に、ロシア政府がWikipediaをブロックする可能性があるとの懸念が高まっています。