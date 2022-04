2022年04月27日 14時00分 ネットサービス

ロシアが世界最大のボードゲームサイト「Chess.com」をアクセス禁止に



世界で最もアクセス数が多いボードゲーム系ウェブサイトとされる「Chess.com」がロシア当局からアクセス禁止措置を受けたと発表しました。



Chess.com Banned By Russia - Chess.com

https://www.chess.com/news/view/chess-com-banned-by-russia



Chess.comによると、ロシア連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(ロスコムナゾール)が同サイトを禁止した理由は、以下の「On The Invasion Of Ukraine(ロシアのウクライナ侵攻について)」「Ukrainian Chess Players In Times Of War(戦時下のウクライナ人チェスプレイヤーたち)」というページが当局の方針に反したためとのこと。



On The Invasion Of Ukraine - Chess.com

https://www.chess.com/article/view/on-the-invasion-of-ukraine



Ukrainian Chess Players In Times Of War - Chess.com

https://www.chess.com/news/view/ukrainian-chess-players-in-times-of-war



「ウクライナの侵略について」のページはChess.comの「ウクライナ支持」という方針を説明したもので、「戦時下のウクライナ人チェスプレイヤーたち」のページはロシアの侵攻を受けたウクライナ人チェスプレイヤーがいかに困窮しているかをインタビューを中心に解説するもの。Chess.comによると、ロスコムナゾールは上記2つのページだけを禁止しようとしたものの、httpsの仕様により特定ページだけを禁止することはできなかったため、ウェブサイト全体を禁止したとのことです。





Chess.comはロシアのユーザーに対して、「アクセス禁止措置を受けていないアプリ版を使用するか、VPNサービスを使ってウェブサイトに接続して下さい」と呼びかけています。



ロシアのウクライナ侵攻について、Chess.comは「ロシアのウクライナに対する侵略戦争を最大限非難するという決意を新たにし、この意思を示すコンテンツの公開を続けます」とコメントしています。