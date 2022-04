ロシアから優秀なIT技術者が我先にと脱出中

国連の統計によると、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻を受けてウクライナから国外に避難している人の数は、4月1日の時点で413万人にのぼるとのこと。一方ロシアからも、ウクライナ侵攻に対する経済制裁や国内での言論統制を避けるため、膨大な数のIT技術者が流出していると報じられています。 As Russia sees tech brain drain, other nations hope to gain | AP News https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-immigration-kazakhstan-technology-c041eb0b7472668087bb94207de2f71d AP通信は4月1日に、「ある推計によれば、ロシアがウクライナ侵攻して以来、コンピューター専門家が最大7万人ロシアから国外に流出しており、今後さらに多くの人がこれに続くとみられています」と報じました。 ロシアの技術者のうち、EUのビザを取得できるエリート層らはポーランドやバルト三国などに移住しているとのこと。またそれ以外の技術者らも、アルメニアやグルジア、中央アジアにある旧ソ連の国家など、ビザがなくてもロシア人が入国できる国々に移住を進めています。頭脳の流出を憂慮したロシア政府は3月に、IT企業に勤める個人に対する所得税を2024年まで撤廃する法案を承認しました。

・関連記事

祖国を捨てて逃げ出すロシア人やウクライナ人が急増、メキシコに渡ってからアメリカに亡命する事例も増えつつある - GIGAZINE



独裁者の弾圧により「東欧のシリコンバレー」ベラルーシのIT労働者が国外脱出へ - GIGAZINE



親ロシアのランサムウェアグループ「Conti」の内部チャットログ1年分を流出させたウクライナの研究者がインタビューに応じる - GIGAZINE

2022年04月05日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.