自動運転タクシーにメモを残して仕事仲間や恋人を探すというアイデア

my friend just found this in a waymo pic.twitter.com/uV16iTILKf

Only on a Waymo in SF pic.twitter.com/l2J6XGddXb

by waltarrrrr 自動運転タクシーでは、誰も車両を運転しないので、運転席の横にあるセンターコンソールはデッドスペースになりがちです。そこに手書きのメモを置いて、求人や恋人の募集に使うことが話題になっていると、The Washington Postが報じました。 Tech workers are leaving notes in robot taxis seeking workers and lovers - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/technology/2025/04/12/waymo-handwritten-notes-jobs-ads/ あるX(旧Twitter)ユーザーは、サンプランシスコを走るWaymoのロボットタクシーを利用中に、センターコンソールに置き手紙があるのを見つけ、それを写真に撮ってSNSで共有しました。 投稿に添付された画像のメモには、「シニアソフトウェアエンジニアを募集しています。AI/MLプロジェクトに取り組み、一緒に作り上げましょう」との言葉と、マイアミ州のマーケティング企業・Influurのサイトのアドレス、そして同社のCEOであるアレッサンドラ・アンジェリーニ氏のメールアドレスが書かれています。

2025年05月19日 07時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article The idea of leaving a note in a self-dri….