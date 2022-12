「Tinderの次のメタはChatGPT」女性の口説き方をチャットAIにご教授願う猛者現る

人間との高度な対話 が可能なチャットAI「 ChatGPT 」を駆使することで、マッチングアプリの「Tinder」で女性と出会うことに成功したという事例が報告されています。 Tinder users are using ChatGPT to message matches | Mashable https://mashable.com/article/chatgpt-tinder-tiktok マッチングアプリでAIを利用するという試みはこれまでにも存在していました。プログラマーはマッチングアプリでの出会いをゲームに見立て、AIを用いて一度に 何百人ものユーザーにメッセージを送信する など、さまざまな試みを行ってきたそうです。こういった試みの最新版が、ChatGPTを使うというもの。 ChatGPTを使用してTinderで出会うことができたと報告したひとりが、 @ekoastoic というTikTokユーザー。

・関連記事

話題のチャットAI「ChatGPT」のセーフガードを回避して「不適切な回答」を聞き出す手法とは? - GIGAZINE



話題のチャットAI「ChatGPT」のセーフガードを回避して「不適切な回答」を聞き出す手法とは? - GIGAZINE



ChatGPTで生成された文章がすぐわかるように透かしを入れる試み - GIGAZINE



対話AI「ChatGPT」を使って未知の言語「スライム語」を発明するという試み - GIGAZINE



ChatGPTをリアルの端末に接続してタスクを実行させる試みが進行中、「10年後には大量の中産階級の仕事が自動化されるだろう」と嘆くネットユーザーも - GIGAZINE



対話型チャットAI「ChatGPT」の精度をまざまざと実感させられる秀逸な回答例を集めた「LearnGPT」 - GIGAZINE



2022年12月18日 13時00分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.