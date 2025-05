2025年05月16日 14時05分 ソフトウェア

iPhone向けの「Thunderbird for iOS」は開発の初期段階にありTestFlight経由のテスト配信が目標



PCとAndroid向けに提供されている無料メールソフト「Thunderbird」のiOS版の開発が進められています。2025年4月段階ではメールの読み書きのような主要機能もまだ本番環境で使うことはできない初期段階ですが、開発は着実に進んでいるようです。



GitHub - thunderbird/thunderbird-ios: Thunderbird for iOS – Open Source Email App for iOS

https://github.com/thunderbird/thunderbird-ios/



Thunderbird for Mobile April 2025 Progress Report - The Thunderbird Blog

https://blog.thunderbird.net/2025/05/thunderbird-for-mobile-april-2025-progress-report/



「Thunderbird」は、2000年代初頭まで存在したインターネットスイート「Mozilla」のメールソフトだった部分が切り離されたもの。ウェブブラウザ部分は「Firefox」になりました。



メールソフト「Thunderbird」の知られざる歴史をプロジェクトマネージャーが明かす - GIGAZINE





かつてはリソース不足から満足な開発ができていませんでしたが、2017年にプロジェクトマネージャーとしてライアン・サイプス氏が加わってから大幅な改善があり、2023年にはUI刷新計画「Supernova」の成果を取り入れたThunderbird 115がリリースされています。



多機能メーラー「Thunderbird」がUIを刷新して現代的操作感にアップデートされたので各種UIや使い方をチェックしてみた - GIGAZINE





また、2024年にはAndroid向けメールクライアント「K-9 Mail」を取り込む形でThunderbird for Androidがリリースされました。



ついにAndroid版Thunderbirdが正式リリースされる - GIGAZINE





以前からiOS版に着手するという話はあったのですが、2025年4月の活動報告によると、GitHubのリポジトリを公開するとともに、将来的にベータ版をTestFlight経由で配布する際に必要となるApple Developerアカウントを設定し、必要な検証手順を完了したとのこと。Android版Thunderbirdの場合はベータ版がGoogle Playで配信されていますが、Thunderbird for iOSのベータ版は「Appleがアプリのベータ版を別個のアプリとして公開することを好んでいない」という事情もあってTestFlight経由での配布が選択されたそうです。



Thunderbird for iOSのGitHubリポジトリには以下のリンクからアクセス可能。アプリそのものはまだメールの読み書きといった基本的な部分も未完成な段階で、開発チームは「iOS版をTestFlight経由で配信すること」を当面の目標に掲げています。



GitHub - thunderbird/thunderbird-ios: Thunderbird for iOS – Open Source Email App for iOS

https://github.com/thunderbird/thunderbird-ios/





なお先行して配信されているAndroid版は、安定性向上を目指してフィードバックの反映に焦点を当てているとのことです。