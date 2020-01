Mozillaのメーラー「Thunderbird」プロジェクトが完全子会社化、Mozilla Corporationから切り離される

by Roland Tanglao Thunderbird は、Mozilla Foundationが中心となって開発が行われるオープンソースのメーラーで、Windows版・macOS版・Linux版がリリースされています。およそ17年という歴史の中で二転三転してきたThunderbirdの開発・運営が「Mozilla Foundationの完全子会社に移行した」と公式ブログで発表されました。 Thunderbird’s New Home | The Mozilla Thunderbird Blog https://blog.thunderbird.net/2020/01/thunderbirds-new-home/ Thunderbirdの公式ブログによれば、2020年1月28日をもってThunderbirdプロジェクトはMozilla Foundationの完全子会社である「 MZLA Technologies Corporation 」によって運営されることが発表されました。Thunderbirdプロジェクトのメンバーであるフィリップ・ケウィシュ氏は一時期はThunderbirdの行く末も案じられていたものの、ユーザーからの寄付によってプロジェクトの運営は続き、子会社への移行が可能になったと述べています。

2020年01月29日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

