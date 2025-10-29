2025年10月29日 10時40分 ソフトウェア

開発中のiOS版Thunderbirdのスクショが公開される



無料メールアプリ「Thunderbird」の開発チームはiOS版Thunderbirdの開発を進めています。2025年10月28日にはiOS版Thunderbirdの見た目が分かるスクリーンショットが公開されました。



Mobile Progress Report: September-October 2025 - The Thunderbird Blog

https://blog.thunderbird.net/2025/10/mobile-progress-report-september-october-2025/



開発チームが公開したスクリーンショットが以下。各画像には説明がついていませんが、以下は初回起動時の画面と思われます。





メールアカウントの情報表示画面。





手動でメールアカウントを登録する際の設定画面。





受信箱。





メールの表示画面。これらのスクリーンショットにはサンプル段階のものも含まれているそうです。





iOS版Thunderbirdは開発初期の段階で、数カ月後にアルファ版が公開される予定です。

