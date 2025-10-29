2025年10月29日 08時00分 メモ

NBA選手も関わるマフィアによるポーカー詐欺でカジノ標準のカードシャッフルマシン「DeckMate」をハッキングしてプレイヤーの手札を全部読み取るという恐るべき手口が明らかに



アメリカ司法省が2025年10月23日(木)に、全米各地で違法ポーカーゲームを仕組んだとして、NBAのヘッドコーチや元選手、さらに組織犯罪ファミリーのメンバーを含む31名の被告を起訴しました。この大規模な詐欺事件の被害総額は少なくとも700万ドル(約10億5千万円)とみられており、その手口には改造されたカードシャッフルマシンなどの隠されたハイテク技術が悪用されていたことが明らかになりました。



Eastern District of New York | 31 Defendants, Including Members and Associates of Organized Crime Families and National Basketball Association Coach Chauncey Billups, Charged in Schemes to Rig Illegal Poker Games | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/31-defendants-including-members-and-associates-organized-crime-families-and-national



Poker Indictment Puts Spotlight on $10,000 Card Shufflers - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-24/poker-indictment-puts-spotlight-on-10-000-card-shufflers



今回の不正の中心にあったのは、ギャンブル用品メーカー・Light＆Wonder製の自動カードシャッフルマシン「DeckMate」です。DeckMateは、2002年に導入されて以来、ポーカー界に革命をもたらし、World Series of Pokerの公式シャッフラーとなるなど、カジノやカードルームで広く使用されている業界標準の機器です。





連邦の起訴状によると、不正なゲームで使用されたDeckMateは、隠し技術で改造されており、デッキ内のすべてのカードを読み取ることができたとのこと。また、カードが常に特定の順序で配られるようにしたため、マシンはどのプレイヤーが勝ち手札を持つかを決定できました。



メーカーのLight＆Wonderによると、合法的なカジノには厳格なセキュリティと監視体制が敷かれているため、DeckMateのハッキングは事実上不可能だとのこと。そのため、非正規・非合法のギャンブル施設で行われたとしか考えられないと述べています。





改造されたDeckMateで得られた情報は犯行メンバーに送信され、受信したメンバーが携帯電話を使ってゲームテーブルに着いている共犯者に伝えられたとみられています。また、共犯者の一部は、特定のチップやテーブル上のアイテムに触れるなどの事前に決められた合図によって、情報をテーブルにいる他の共犯者たちに秘密裏に伝達していました。



被告らはDeckMateのハッキングに加え、他にも隠しカメラでカードを秘密裏に読み取るチップトレイ・アナライザー、テーブルに伏せられたカードを読み取ることができるX線テーブル、事前に印を付けられたカードを読み取ることができる特殊なコンタクトレンズや眼鏡などの不正技術を使用していたことがわかっています。



ニューヨーク市警察のティッシュ長官によると、この詐欺にはニューヨークエリアで裏カジノを運営していた4つのマフィア組織のメンバーが関わっており、支払いを拒否した人々に対しては、脅迫、威嚇、暴力が用いられていたそうです。





また、この事件では、NBAのポートランド・トレイルブレイザーズのヘッドコーチであるチャウンシー・ビラップス氏や クリーブランド・キャバリアーズやマイアミ・ヒートの元NBA選手であるデイモン・ジョーンズ氏など、著名人が複数起訴されています。アメリカ東部地区担当検事のジョセフ・ノセラ・ジュニア氏によると、元プロ選手は「顔役」として、何も知らない被害者を高額なポーカーゲームに誘い込む役割を果たしていたとのこと。被害者は、仕組まれたシャッフルマシンや特殊なコンタクトレンズといった隠されたテクノロジーによって、大敗するように仕組まれていました。



ビラップス氏は現地時間の10月22日に逮捕されましたが、翌日には釈放されています。



Chauncey Billups leaving the courthouse in Portland, Oregon ????



He was arrested early Thursday morning as part of a federal investigation into illegal gambling activities. pic.twitter.com/OGjRNmeHyG — The Athletic (@TheAthletic) October 23, 2025



FBIのカシュ・パテル長官は「本日、30名を超える人々が違法ポーカーゲームを仕組んで多額の金銭をだまし取るという犯罪計画に関わった疑いで逮捕、起訴されました。被告らは、テクノロジーと詐欺で無防備な被害者から数百万ドル(数億円)を騙し取り、最終的にはその資金をコーサ・ノストラに流し込み、世界で最も悪名高い犯罪ネットワークの一つを肥え太らせていました。今回の捜査は9つの州とFBI支局にまたがるものであり、私は責任ある行為者を根絶するために多大な働きと献身を見せたFBIの職員に感謝したいと思います。私たちFBIは、法を破る者たちを追及し見つけ出すために、資金の流れを追うことを決して止めません」と語りました。



31 Defendants, Including Members and Associates of Organized Crime Families and National Basketball Association Coach Chauncey Billups, Charged in Schemes to Rig Illegal Poker Games https://t.co/5mQuPHuRTU pic.twitter.com/0YpQiWPPij — FBI (@FBI) October 23, 2025