航空自衛隊御前崎分屯基地公式キャラ「おまねこ」くんがワンフェス2024[夏]の会場に登場

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2024[夏]全記事一覧まとめ - GIGAZINE



邪神兵を討ち取った鉄巨神の6組のクリエイターによる塗装作例はこんな感じ - GIGAZINE



ディスプレイとLEDでフィギュアの世界観を再現できる展示・撮影ブース「ESTELLAS」をワンフェス2024[夏]で見てきた - GIGAZINE

2024年07月28日 12時10分00秒 in 取材, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.