ドイツの60歳男性が世界で7人目となるHIV治癒の可能性が高いと医師が発表

幹細胞移植を受けたドイツ人のHIV患者に6年間症状が現れなかったことから、「幹細胞移植を受けてHIVから実質的に治癒した7人目の患者となる可能性が高い」と医師らが発表しました。 Seventh person likely 'cured' of HIV, doctors announce https://www.rfi.fr/en/international-news/20240718-seventh-person-likely-cured-of-hiv-doctors-announce

2024年07月19日 14時00分00秒 in Posted by log1p_kr

