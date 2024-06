ウォーリーの位置を明かさずウォーリーを見つけたことを証明する「ゼロ知識証明」を説明するための地図塗り分けゲームが登場

問題をスキップすると、「あらゆる地図を塗り分けるには4色あれば十分か否かについて、世界有数の数学者は頭を悩ませてきました。この疑問が最初に浮上したのは100年以上も前のことです」と表示され、「4 is enough!(4色あれば十分!)」「4 is not enough!(4色じゃ不十分!)」というボタンが表示されます。

2024年06月21日 20時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by logu_ii

