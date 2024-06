巨大な脳を持たない人間の知能がほかの動物と比べて優れているのはなぜか？

・関連記事

カラスとチンパンジーの判断力は同等、動物の知能に脳の大きさは関係ないことが判明 - GIGAZINE



カラスは声を出して数を数えることが可能と判明、「抽象的な数の概念」を理解して声を出せるのは人間以外では初 - GIGAZINE



クジラと科学者が20分間「会話」することに成功、地球外生命体とのコンタクトにも役立つ可能性も - GIGAZINE



海藻で遊ぶ「ケルピング」がクジラの間でブームになっているとの研究結果、肌についた寄生虫を取るのに役立っている可能性も - GIGAZINE



ヨーロッパ近海のシャチたちの間で「人間のボートを破壊する遊び」が流行している - GIGAZINE

2024年06月21日 19時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.