ハッカーグループ「ShinyHunters」が「Ticketmasterから5億6000万人分のユーザーデータを盗みだした」と主張、専門家がさらなるサイバー攻撃への注意を訴える

Ticketmaster hacked. Breach affects more than half a billion users. | Mashable https://mashable.com/article/ticketmaster-data-breach-shinyhunters-hack Home Affairs Department confirms cyber incident impacting Ticketmaster customers - ABC News https://www.abc.net.au/news/2024-05-29/ticketmaster-hack-allegedlyshinyhunter-customers-data-leaked/103908614 ShinyHuntersが盗み出したと主張するデータには、Ticketmasterを利用した顧客の氏名や住所、電話番号、メールアドレス、購入したチケットの詳細、注文履歴情報が含まれています。また、クレジットカード番号の下4桁や有効期限なども流出しているとのこと。 今回影響を受けたのは、これまでにTicketmasterを利用した約5億6000万人のユーザーで、ShinyHuntersは盗み出した合計1,3TB分のデータをハッキングフォーラムのBreachで50万ドル(約7800万円)で販売しています。

ハッカーグループの「ShinyHunters」が、大手チケット販売プラットフォームの Ticketmaster から約5億6000万人分の個人情報を盗み出したと主張し、盗んだデータをハッキングフォーラムのBreachで販売しています。 Hackers Claim Ticketmaster Data Breach: 560 Million Users' Info Up for Sale https://hackread.com/hackers-ticketmaster-data-breach-560m-users-sale/

2024年05月30日 11時35分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1r_ut

