ランサムウェア集団がオークションハウス・クリスティーズの顧客情報50万人分を公開すると脅迫

世界的に有名なオークションハウスのクリスティーズが、総額8億4000万ドル(約1300億円)相当規模のオークションを開催する数日前に、ランサムウェア集団のRansomHubから脅迫を受けていたと報じられています。RansomHubは、クリスティーズの財務データや50万人分の顧客の個人情報を盗んだとダークウェブで主張しています。 Ransomware Group Claims Responsibility for Christie’s Hack - The New York Times https://www.nytimes.com/2024/05/27/arts/design/hackers-claim-christies-attack.html

2024年05月28日 10時58分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

