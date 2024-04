出席番号が遅いほど成績が低くなる現象が報告される

Study: Alphabetical order of surnames may affect grading | The University Record https://record.umich.edu/articles/study-alphabetical-order-of-surnames-may-affect-grading/ ミシガン大学の研究者が同大学における3000万件以上の成績評価記録を分析したところ、アルファベット順で後ろの方に並ぶ名前の学生は前に並ぶ学生に比べて成績が低いことが判明しました。

採点者が連続して課題を採点すると、後になるほど低い点数を付ける傾向にあることがわかりました。大抵はアルファベット順で採点されるため、結果としてアルファベット順で後ろに並ぶ人ほど点数が低くなり、平均0.6点ほどの差が生まれてしまうそうです。 30 Million Canvas Grading Records Reveal Widespread Sequential Bias and System-Induced Surname Initial Disparity by Zhihan (Helen) Wang, Jiaxin Pei, Jun Li :: SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4603146

・関連記事

2024年04月22日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

