PCで乱発する謎のバグは同一ネットワークに接続されているHiSense製Android TVが原因であることが明らかに



サウンドデザイナーでコンポーザーのプリシラさんが、長期間にわたって苦しんできたPC上で発生する謎のバグが、PCと同じネットワークに接続されているHiSense製Android TVが原因だったと報告しており、「HiSense製TVは買うな」と警告しています。



cohost! - "DO NOT BUY HISENSE TV'S LOL (Or at least keep them offline)"

https://cohost.org/ghoulnoise/post/5286766-do-not-buy-hisense-t





プリシラさんが自宅で使用しているWindows 11搭載PCは、長らく問題を抱えていたそうです。その問題のひとつが「ディスプレイ設定を開けない」というものでした。そのため、プリシラさんはディスプレイの表示を調整するために、Windows 11のディスプレイ設定ではなく「NVIDIAコントロールパネル」を使用していたそうです。



当初、プリシラさんは問題の原因がOSをWindows 11にアップグレードしたことなのではと考えていたそうです。そこで、プリシラさんはWindows 11を再インストールしたこともあるそうですが、問題を修正することはできなかった模様。プリシラさんは「過去2年間ずっとディスプレイ設定が使用できないままだった」と語っています。





プリシラさんはサウンドデザイナーであるため、普段からKontrol S-Seriesのsmart MIDI keyboard controllerを使用しています。これを使うことで、ディスプレイを見ずにキーボードを使用して設定を調整したり、楽器を選択したりすることが可能となるわけですが、2023年になってこのMIDIキーボードも一部機能が使えなくなってしまったそうです。



他にも、プリシラさんのPCではタスクマネージャーが奇妙なバグを起こし、プロセス エクスプローラーで強制終了しなければ使えなくなることもあった模様。





さらに、2024年3月に入ってプリシラさんはリビングルームでも仕事ができるように、タブレットからリモートでPCを操作できるように環境を整備していたそうです。しかし、タブレットからリモートデスクトップ接続を行うと、接続が拒否されてしまった模様。その後、トラブルシューティングを試みていたところ、PCのタスクバーが消失。タスクバーがあるはずの場所にマウスカーソルを移動させると、ローディングサークルが表示され、画面表示が乱れたそうです。



また、システム設定が表示されなくなるというバグも発生。タスクマネージャーからシステム設定を開こうとすると、PCは管理者モードであるにもかかわらず「アクセスが拒否されました」と表示され、システム設定を開くことができなかった模様。



これだけ多数のバグが発生したため、プリシラさんはPCが故障したと考え、PC上の重要なデータをバックアップし始めました。しかし、Windowsのバックアッププログラムが正常に機能しなかったため、バックアップは手動で行ったそうです。



プリシラさんによると、GeForce Experienceをアップデートして再起動すると、タスクバーが戻ってきて再びシステム設定にアクセスすることが可能になることもあったそうですが、数日後には再びタスクバーが表示されなくなり、システム設定にもアクセスできなくなった模様。



同様の問題に遭遇している人がいないかを調べたところ、「タスクバーがなく、タスクマネージャーがフリーズする」といった問題をReddit上で報告するスレッドが見つかったそうです。スレッド上には問題の解決策が書かれていなかったものの、Microsoftの公式フォーラムへのリンクが見つかります。





そして、フォーラムに投稿された回答の中からPCでバグが発生しまくる理由がHiSense製のAndroid TVであることが明らかになります。このバグを発見した人物は、「根本的な原因は、TVがUPnPネットワーク検出用にランダムなUUIDを数分ごとに生成し、新しいデバイスのふりをすることです。これにより、Windows は個別のUUIDを新しいデバイスとしてデバイスリスト(Device Association Framework:DAF)に追加し、数千のデバイス(同じデバイス)がデバイスツリーを埋め尽くすこととなります」と述べ、HiSense製Android TVがランダムなUUIDを生成しまくるため、Windows PCでバグが発生すると報告しました。





プリシラさんは「HiSense製のTVは購入しないでください。少なくとも、オフラインにしておく必要があります」と警告しています。なお、プリシラさんが使用していたのはHiSenseの50インチ4K対応TVである「50Q8G」だそうです。