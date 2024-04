歯医者で「マクドナルドに設置されていたNINTENDO64筐体のXbox 360版を見つけた」と投稿され古のゲーマーたちが盛り上がる

とあるRedditユーザーが「過去にマクドナルドに設置されていたNINTENDO64筐体の Xbox 360 版」を歯医者で見つけたと報告しており、ゲーマーたちが盛り上がっています。 The Story Behind A McDonald's N64 Kiosk Filled With Xbox 360s https://kotaku.com/xbox-360-mcdonalds-n64-kiosk-arcade-dentist-office-90s-1851420559

・関連記事

マクドナルドが2023年にゲームボーイカラー用の新作ゲーム「Grimace’s Birthday」リリース、無料でROMイメージのダウンロードが可能 - GIGAZINE



マクドナルドがチキンマックナゲット誕生40周年を「ナゲット型テトリス専用ゲーム機」で祝う、ナゲットっぽい箱からゲーム機が出てくる開封動画も - GIGAZINE



マクドナルドクルーになってお客様に怒られたり売上ナンバーワンになったりを体験できる「マクドナルドクルー 人生ゲーム」などハッピーセットでゲットできるマクドナルドオリジナルパーティーゲーム全種類レビュー - GIGAZINE



マクドナルドを経営するシミュレーションゲーム「McDonald’s VIDEOGAME」 - GIGAZINE



2024年04月19日 12時30分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.