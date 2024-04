「2025～2026年にはAIモデルの学習費用が1兆円を超えて人類に脅威をもたらすAIが登場する」とAI企業・AnthropicのCEOが予言

AIの開発にはGPUやAIアクセラレータからなる大規模な計算資源が必要です。AI企業Anthropicのダリオ・アモデイCEOはAIモデルの学習費用が今後数年で約100億ドル(約1兆5400円)に達すると推測しています。 Transcript: Ezra Klein Interviews Dario Amodei - The New York Times https://www.nytimes.com/2024/04/12/podcasts/transcript-ezra-klein-interviews-dario-amodei.html 大規模言語モデルやマルチモーダルAIモデルの学習には、大量のGPUやAIアクセラレータが必要です。NVIDIAやAMD、Intelといった半導体企業はAIの学習を効率的に実行できるチップの開発を進めていますが、それらのAI特化チップは性能の高さと引き換えにコストも非常に高いのが特徴。例えば、NVIDIA製のAI特化GPU「H100」は1台当たり2万5000ドル(約380万円)と報告されています。 NVIDIAのAI特化GPUは一体どんなものなのか?ゲーム用GPUとは別物なのか? - GIGAZINE

