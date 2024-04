NVIDIA製GPUとAIを活用してサイズ＆コストを削減する未来のモジュール式チップ製造プラント「CubeFabs」

産業用AI企業の Nanotronics は、NVIDIA製のGPUとAIを活用し、従来のチップ製造工場よりもコストを100分の1、サイズを10分の1、製造時間を5分の1に短縮できるという新しいモジュール式プラント「 CubeFabs 」を提案しています。 Nanotronics promises modular, shippable chip fab facilities powered by Nvidia GPUs and AI | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/tech-industry/manufacturing/nanotronics-promises-modular-shippable-chip-fab-facilities-powered-by-nvidia-gpus-and-ai

2024年04月15日 23時00分00秒

