「人類に壊滅的なリスクをもたらすAI」を安全に提供するためにAnthropicが既存ポリシーの反省点を公開

チャットAI「Claude」などを開発するAI企業「Anthropic」がAIの安全性に関するポリシーの反省点を発表しました。今回発表された反省点をもとに、新たなポリシーが構築される予定です。 Reflections on our Responsible Scaling Policy \ Anthropic https://www.anthropic.com/news/reflections-on-our-responsible-scaling-policy

・関連記事

NVIDIA主導で日本が「ソブリンAI」先進国に、AI立国に必須とNVIDIAが提唱するソブリンAIとは一体何なのか? - GIGAZINE



OpenAIが人類存亡の危機を招かないように監視する安全諮問グループの設立を発表、たとえ経営陣がAIモデルは安全であると主張しても取締役会はAIモデルのリリースを拒否できるように - GIGAZINE



MetaがAI安全ツール「Purple Llama」を発表、オープンな生成AIモデルの安全性を高めるツールや評価システムを提供 - GIGAZINE



日本やアメリカなど18カ国がAIの安全開発ガイドラインを共同発表 - GIGAZINE



バイデン大統領がAIに関する大統領令を発令、AIを安全・安心・信頼できるものにするための法的規制が行われる - GIGAZINE



2024年05月20日 14時17分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.