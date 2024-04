「ムンクの叫び」は何を表している絵でなぜ高い人気を得たのか？

・関連記事

ムンクの名画「叫び」をアニメ化して音楽をつけたらこうなった - GIGAZINE



ムンクの「叫び」が呼吸で色を失いつつあることが判明 - GIGAZINE



アートにおける「ぼかし」の重要性とは? - GIGAZINE



人は直感的に「AIが生成した絵画」より人間の絵を好むことが判明、AI作品は「不気味の谷現象」に陥っている可能性 - GIGAZINE



画家は無意識のうちに自分自身を作品に描き込むものなのか? - GIGAZINE

2024年04月08日 08時00分00秒 in 動画, アート, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.