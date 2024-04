2024年04月02日 12時30分 ネットサービス

ドナルド・トランプのSNS「Truth Social」が1年間に88億円も失い収益はたった6億円だったことが分かり株価が21%急落



証券取引委員会に提出された書類から、ドナルド・トランプ元大統領が立ち上げたSNS「Truth Social」が2023年の1年間で5800万ドル(約88億円)以上の損失を出していたことがわかりました。一方で収益はわずか410万ドル(約6億2000万円)でした。



sec.gov/Archives/edgar/data/1849635/000114036124016719/ef20025342_8k.htm

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849635/000114036124016719/ef20025342_8k.htm



Trump's Truth Social lost $58 million in 2023

https://www.axios.com/2024/04/01/trump-truth-social-revenue-2023



Trump Media shares plummet 21% days after debut | Reuters

https://www.reuters.com/markets/us/trumps-media-company-falls-after-raising-going-concern-doubts-2024-04-01/



Trump Media lost $58 million last year, SEC filing shows

https://www.cnbc.com/2024/04/01/trump-media-lost-58-million-last-year-sec-filing-shows.html





Truth Socialの年間損益が5000万ドル以上の赤字だったとの報告を受け、同SNSを運営するトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ(TMTG)の株価は21%急落しました。



TMTGは2024年3月26日にナスダック上場を果たしたばかり。インターネットで話題になった「ミーム株」として寄り付きで約56%急騰するなど高い人気を見せ、企業規模にしては高い額で取引されていたとのこと。ところが、直後に公開された資料からTruth Socialが赤字だったことが判明したため、TMTGの4月1日時点での終値は1株あたり48.66ドル(約7400円)となり、上場した直後より30ドル(約4600円)以上低くなりました。



提出書類によると、損失の大部分を占める3940万ドル(約59億8000万円)が支払利息に費やされたとのことです。一方で、収益の大部分は広告からきていました。最終的に、同社の手元現金はわずか270万ドル(約4億1000万円)となっていた模様。



TMTGによると損失はしばらく続く可能性があるとのことで、同社は「トランプ氏が関与しているため、他のソーシャルメディア企業よりも大きなリスクを負う可能性があると」株主に警告しました。





トランプ氏はTMTG株の57.3%を保有しており、その株式価値は38億3000万ドル(約5800億円)を超えます。TMTGの時価総額は60億ドル(約9100億円)を超えており、80億ドル(約1兆2100億円)のRedditに迫る勢いを見せていますが、Redditが約7300万人のユーザーを抱えているのに対してTruth Socialは約890万人であるとされています。



アナリストは「TMTGが高く評価されているのは、トランプ氏の政治的支持者による株式購入があったため」と考察しており、業績とは無関係であるため、株価が暴落するリスクがあると指摘しました。