2021年10月21日 13時00分 メモ

ドナルド・トランプが新ソーシャルメディア「TRUTH Social」を発表



FacebookやTwitterなど複数のSNSからアカウントを凍結されたという経緯から「自らソーシャルメディアを立ち上げる」という意向を示していたアメリカの前大統領ドナルド・トランプ氏が、「TRUTH Social」という名称のソーシャルメディアを立ち上げることを発表しました。2021年11月から招待制のベータ版を開始するとのことです。



トランプ氏は「メディアによる報道はフェイクニュースばかり」と主張してSNSで自ら情報を発信してきた人物でしたが、2021年1月6日に発生したアメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件の責を問われる形でFacebook・Twitter・YouTube・Twitch・Shopifyなどの大手SNSからアカウントの無期限追放などの措置を受けました。こうした措置を受けてトランプ氏が動いていたのが「自らのソーシャルメディア」の立ち上げです。



トランプ前大統領が自分でソーシャルメディアプラットフォームを立ち上げる意向か - GIGAZINE





現地時間2021年10月20日に発表されたプレスリリースの中で、トランプ氏は新ソーシャルメディア「TRUTH Social」を立ち上げ、2021年11月には招待制のベータ版を、2022年第1四半期には正式サービスをスタートすると発表しました。このTRUTH Socialの運営会社となるTrump Media and Technology Group(TMTG)は「Wake(差別問題に高い意識を持つこと)」ではないサブスクリプション型動画配信サービス「TMTG+」を開始するとも発表されており、TMTG+には「ディール・オア・ノー・ディール」「アメリカズ・ゴット・タレント」などの人気リアリティーショーをプロデュースしたScott St. John氏が主導的な立場を務めるとのこと。



今回のソーシャルメディアの新規立ち上げについて、トランプ氏は「私がTRUTH SocialとTMTGを設立したのは、ビッグ・テックの暴政に立ち向かうためです。私たちは、タリバンがツイッターで大きな存在感を示している世界に生きているのに、あなたのお気に入りのアメリカの大統領は黙殺されています。これは受け入れられない状況です」とコメントしています。



TRUTH Socialの公式ページが以下。



iOS版アプリもすでに公開されていますが、2021年10月時点ではサービスは開始されていません。



なお、このTRUTH Socialの立ち上げは、TMTGと「Digital World Acquisition Group」という企業が正式な合併契約を締結したという発表の中で明かされました。Digital World Acquisition Groupはナスダック上場もすでに果たしていますが、未公開会社・事業の買収を目的に設立され特定の事業を有さない特別買収目的会社とのことです。