日本政府が5900億円を2nm以下の最先端LSIファウンドリ建設を目指すRapidusに支援すると発表

経済産業省が、日本の半導体企業であるRapidusに対する5900億円の補助金を承認したことを発表しました。



齋藤健経済産業大臣は2024年4月2日に行われた記者会見で、Rapidusへの追加支援を決定したことを明らかにしました。記者会見は以下のムービーで見ることができます。



齋藤大臣は「Rapidusが取り組む次世代半導体は、生成AIや自動運転など、日本産業全体の競争力の鍵を握るキーテクノロジーであると考えています。本年度はRapidusにとって非常に重要な1年になっていくと認識しています。経済産業省としてもプロジェクトの成功に向けて全力で取り組んでいきたいと思います」とコメントしました。





Rapidusは2022年に設立した半導体企業で、「半導体の重要性と日本半導体産業の凋落(ちょうらく)」に対する懸念の高まり」を受け、次世代の3次元LSI、Nano Sheet GAA技術を日米欧連携で確立し、2nm以下の最先端LSIファウンドリを日本で実現することを目指しています。記事作成時点で、北海道および千歳市と協力し、北海道に次世代半導体ファブを建設する計画を進めています。



日本政府は、次世代半導体の国産化を目指すRapidusに対して積極的な支援を行っており、2023年4月には2600億円を補助することを発表しています。この時、西村康稔経済産業大臣(当時)は「Rapidusは、日米欧が半導体分野で協力する象徴的なプロジェクトであり、総力を挙げて支援したい」と述べ、今後も支援を検討する姿勢を示しました。



今回の5900億円の補助を加えると、日本政府はRapidusに対して累計でおよそ9000億円の補助金を投入していることになります。