中国製無線機「UV-K5」は「これまでで最もハックしやすい携帯端末」かもしれない

The Most Hackable Handheld Ham Radio Yet - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/quansheng-uv-k5-hacking キャス氏によるとハンディ無線機市場は長らく停滞ムードだったのですが、2012年、中国のメーカー・Baofengが「UV-5R」という製品を発売して風穴を開けたそうです。それまで、端末は安くて1台100ドル(約1万5000円)より少し高いぐらいの価格設定でしたが、「UV-5R」はわずか25ドル(約3800円)から34ドル(約5100円)ほどだったとのこと。

中国・福建省に本拠を置く 泉盛電子有限公司(Quansheng Electronics) が2023年に発売したハンディ無線機「 UV-K5 」が、これまでで最もハックしやすい端末かもしれないと、技術サイト・IEEE Spectrumのステファン・キャス氏が熱く語っています。 UV-K5 | Amateur walkie talkie - Quansheng Electronics Co., Ltd. http://en.qsfj.com/products/3002

・関連記事

世界中の警察や軍で利用されている暗号化無線規格に意図的なバックドアが潜んでいたとの指摘 - GIGAZINE



BMWのドリフト世界記録挑戦はBluetoothトランシーバーが原因で失敗する可能性アリだった - GIGAZINE



東西ドイツの国境を越えて秘密裏に音声通信が可能だった「JO-4.02」とは? - GIGAZINE



2024年04月01日 07時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.