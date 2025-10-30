2025年10月30日 08時40分 ハードウェア

あらゆるSFPモジュールを診断＆書き換え可能な「SFP Wizard」はベンダーロックインからも解放可能



ネットワーク機器に用いられる光トランシーバー・SFPモジュールの診断と再プログラミングを数秒以内に行うことができるテスターがUbiquitiの「SFP Wizard」です。



Welcome to SFP Liberation Day

https://blog.ui.com/article/welcome-to-sfp-liberation-day



SFP Liberation Day Powered by the All-New SFP Wizard - YouTube





SFPモジュールはネットワーク機器で用いられる光トランシーバーで、通信速度や用途などに合わせて多種多様な仕様があります。そんな中、ネットワーク機器によっては純正品しか認識しないようにベンダーロックインをかけているケースもあります。



そこで役立つのが「SFP Wizard」です。





SFP Wizardは小型で持ち運び可能。





SFP Wizardにモジュールを接続すると、デジタル診断モニタリングでモジュールの動作状態をリアルタイムにチェック可能です。





また、プロファイルの再プログラミングが可能で、必要なモジュールの情報を転送して接続中のモジュールに上書きできます。





メーカー希望小売価格は49ドル(約7460円)。





ファームウェアの更新は無料で提供され、無線でアップデートされます。





SFP Wizardを取り扱っているUbiquitiストアは日本語にも対応しています。なお、セールが行われていることもあって、SFP Wizardは記事作成時点では売り切れとなっていました。



SFPウィザード - Ubiquitiストア アメリカ合衆国

https://store.ui.com/us/ja/category/accessories-modules-fiber/collections/accessories-pro-direct-attach-cables/products/uacc-sfp-wizard

