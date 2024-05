2024年05月17日 20時00分 ハードウェア

世界初の容量6TBの2.5インチ外付けHDDをWestern Digitalがリリース



現地時間の2024年5月16日、 Western Digitalが容量6TBの2.5インチ外付けHDD製品群を発表しました。SSDよりも大容量かつ安価でありながら、コンパクトさと最大読み取り速度130MB/sという高速データ転送も可能な、高い実用性を兼ね備えた外付けHDDになっています。



Western Digital Unveils World’s Highest Capacity 2.5” Portable HDDs, Boosting Its Most Popular Product Portfolios | Western Digital

https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2024/2024-05-16-western-digital-unveils-worlds-highest-capacity-portable-hdds





Not Dead Yet: WD Releases New 6TB 2.5-Inch External Hard Drives - First Upgrade in Seven Years

https://www.anandtech.com/show/21400/not-dead-yet-wd-intros-6tb-25-inch-external-hard-drives





Western Digitalが発表した6TBの外付けHDD製品群は以下の通り。



製品名 価格 My Passport Ultra 199.99ドル(約3万1100円) My Passport Ultra for Mac My Passport 179.99ドル(約2万8000円) My Passport for Mac My Passport, Works with USB-C 184.99ドル(約2万8800円) WD_BLACK P10 Game Drive 184.99ドル(約2万8800円) G-DRIVE ArmorATD 229.99ドル(約3万5800円)



Western Digitalが発表した6TBの外付けHDDの最大読み取り速度は130MB/sで、これはWestern Digitalの従来製品と同様です。なお、最大書き込み速度についてWestern Digitalは公開していません。



HDDのデータ書き込み方式はシングル磁気記録(SMR)方式を採用。従来型の磁気記録方式であるCMRと比較すると、省スペースでありながら大容量化が可能という特徴があります。





海外メディアのAnandTechによると、今回発売された製品の厚みは約15mmで、既存の容量5TBの外付けHDDよりも厚さが増しているとのこと。これによって、HDDのケース内に別のプラッタを追加することが可能になり、ストレージ容量のさらなる拡大に成功したとAnandTechは指摘しています。



Western Digitalの製品管理ディレクターであるニティン・カチュワハ氏は「世界初の2.5インチ6TB外付けHDDの発売でポートフォリオを拡大できることは、信じられないほどの技術的成果を示しており、新たな可能性を切り開くものです。今回のHDDは、6TBという大容量でありながら2.5インチという小さなフォームファクタかつ手ごろな価格で手に入り、学生やゲーマー、プロのビデオグラファーなどに、多くのコンテンツを1台のポータブルドライブに保存できる高度な柔軟性を提供します」と述べています。



なお、G-DRIVE ArmorATDのみ2024年5月末からWestern Digitalの公式ストアおよび正規販売店での販売が開始されます。また、これらの製品の日本での販売時期は未定です。