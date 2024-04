2024年04月01日 20時00分 乗り物

独自開発した金属回収装置で街を走り回ってタイヤをパンクさせるクギやネジを回収する善意の男「アトランタ・マグネットマン」



道路上のクギやネジなどの鋭利なゴミは、ケガや事故につながるため非常に危険です。そんな道路上の金属ゴミを「磁石を搭載した台車」を使って掃除する男性が話題となっています。



Alex Benigno(@atlantamagnetman) • Instagram写真と動画

https://www.instagram.com/atlantamagnetman/



The ‘Atlanta Magnet Man’ is saving our car tires, one bike ride at a time – WABE

https://www.wabe.org/the-atlanta-magnet-man-is-saving-our-car-tires-one-bike-ride-at-a-time/



ジョージア州のアトランタに住むアレックス・ベニーチョ氏は、「Atlanta Magnet Man(アトランタ・マグネットマン)」と名乗って道路の清掃活動に励んでいます。ベニーチョ氏が清掃に使っているのは独自開発の金属回収装置が以下。タイヤ付きの台車に強力な磁石が4本取り付けられています。





ベニーチョ氏は金属回収装置を自転車で引っ張ることで道路上の金属ゴミを回収しています。





ベニーチョ氏は新型コロナウイルスパンデミックの初期の頃に「バイクのタイヤにクギが刺さる」という事故に遭ったとのこと。ベニーチョ氏は「パンデミックが収束して交通量が元通りになったら、さらに多くのドライバーがゴミの影響を受けてしまう」と考え、道路上の金属を回収することを決意。そして2023年6月に金属回収装置を使った回収活動を始めました。



ベニーチョ氏はほぼ毎日活動しており、1日の走行距離は約16マイル(約25.7km)、回収量は約6ポンド(2.7kg)におよびます。以下のムービーでは、金属回収装置が道路上の金属を回収する様子を確認できます。



I did a loop around the I-285 and S. Atlanta Rd. interchange. I picked up a lot of nails and screws. - YouTube





ベニーチョ氏は磁石にくっつかないガラスなどのゴミも回収するべく新たな回収装置の開発に取り組んでおり、新型装置の開発資金を以下のリンク先で募っています。



Fundraiser by Alex Benigno : Clean up glass from Atlanta’s bike lanes

https://www.gofundme.com/f/clean-up-glass-from-atlantas-bike-lanes?member=32248187&sharetype=teams