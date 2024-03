謎のAMD製サーバー用CPU「EPYC 7C13」を買ったらコスパ良好な掘り出し物だったとのレポート

また、Serve The Homeがメモリ512GB、OCP 3.0規格に準拠したネットワークインターフェースカード、容量3.84TBのPCIe Gen4 NVMe SSDを2枚搭載したサーバーにAMD EPYC 7C13を導入して動作をチェックしてみると、アイドル状態の消費電力は83.3W、最大負荷状態の消費電力はわずが333.3Wでした。 この結果は、16コアの Intel Xeon E5-2600 v4 とほぼ同じでした。しかし、Intel Xeon E5-2600 v4はデュアルソケットサーバー向けなのに対し、AMD EPYC 7C13はシングルソケットであることから、実際の性能と消費電力はAMD EPYC 7C13が上回っているとのこと。 また、Serve The Homeによると、AMD EPYC 7C13の構成に最も近い、一般流通している製品は AMD EPYC 7713P ですが、この製品の定価は5000ドル(約75万円)と比較的高額とのこと。そのため、わずか2000ドルで購入可能なEPYC 7C13はデータセンター向けCPUを選ぶ際の別の選択肢となり得ます。

AMDの「 AMD EPYC 7C13 」は、価格が2000ドル(約30万円)前後とサーバー向けCPUとしては安価なのにもかかわらず、負荷テストで優れた結果を出したと、テクノロジー系メディアの Serve The Home が報じています。 AMD EPYC 7C13 is a Surprisingly Cheap and Good CPU https://www.servethehome.com/amd-epyc-7c13-is-a-surprisingly-cheap-and-good-cpu/

・関連記事

AMDから登場した第3世代「EPYC」がIntel「Xeon」の2倍以上のベンチマークスコアを叩きだす - GIGAZINE



AMDのCPUコアに約1044日の連続稼働でハングする可能性があるが修正予定はなし - GIGAZINE



AMDが最大192GBのメモリをサポートした生成AI向けアクセラレータ「AMD Instinct MI300X」を発表 - GIGAZINE



AMD製CPUの脆弱性を突いてルート権限を奪取する攻撃「CacheWarp」が発見される - GIGAZINE



中国のHuaweiがAMDのZen 3世代CPUに匹敵する性能のCPUを開発していることが判明 - GIGAZINE



AMDの2023年決算は売上高3兆3500億円でAMD Instinct GPU・EPYC CPU・Ryzenが好調 - GIGAZINE

2024年03月29日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.