生成AIの幻覚で指定される「架空のパッケージ」に悪用の危険性があるとセキュリティ研究者が警告

AI bots hallucinate software packages and devs download them • The Register https://www.theregister.com/2024/03/28/ai_bots_hallucinate_software_packages/ 大規模言語モデルは文章を生成するだけでなく、プログラムのコードを書くこともできます。プログラムをコーディングする際、コードを整理するために関数やクラスを定義するモジュールをまとめた「パッケージ」が使われることがあり、大規模言語モデルの提示するコードにも公開されているパッケージのインストールが指定されることがよくあります。

2024年03月29日 21時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

