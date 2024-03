ドリトスをよりリッチに楽しむ専用トマトたっぷりピリ辛ソース「ドリトス DIP サルサ」が登場したので色んなドリトスにつけて相性をチェックしてみた

・関連記事

サワークリームやブラックペッパーがひよこ豆の風味を引き立てる健康志向なスナック「ピースピー サワークリーム&オニオン味/しお味」を食べてみた - GIGAZINE



グレープフルーツとレモン果汁使用で無糖ながらフルーツ感たっぷりな「サントリー天然水 FRUIT-SPARK グレフル&レモン」を飲んでみた - GIGAZINE



濃厚なミルクアイスがドトールのコーヒーの香りを引き立てる「ドトール フローズンカフェラテ」先行レビュー - GIGAZINE



ココアフィアンティーヌやバタークッキーの小気味よい食感でぜいたく感が高まるハーゲンダッツ「ミニカップ Decorations」の『ティラミスクッキークランチ』と『アーモンドキャラメルクッキー』を食べてみた - GIGAZINE



レッドブルの日本限定春季フレーバー「レッドブル・エナジードリンク スプリングエディション」が登場したので飲んでみた - GIGAZINE



2024年03月28日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.