ニコンが買収を発表した映像機器メーカー「RED Digital Cinema」とは？

・関連記事

世界初のホログラフィックディスプレイ搭載スマホ「Red Hydrogen」の最終デザインモックとカメラハウジングシステムがムービーで公開される - GIGAZINE



4KカメラのパイオニアであるREDカメラが撮影世界を変えるまでの軌跡 - GIGAZINE



ニコンのミラーレスカメラの新フラッグシップ「Nikon Z 9」フォトレビュー - GIGAZINE



Lマウント対応で6K映像を撮影できるシネマカメラ「Blackmagic Cinema Camera 6K」フォトレビュー - GIGAZINE



6048×4032ピクセルの大型フルフレームセンサー全域を使って本格的な映像撮影が可能な「Blackmagic Cinema Camera 6K」でムービーを撮ってみた - GIGAZINE



Appleの製品発表イベントはiPhone 15 Pro Maxで撮影されていた、一体どんなアプリや機材で美麗映像を実現したのか? - GIGAZINE

2024年03月08日 11時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.