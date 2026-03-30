2026年03月30日 10時55分 ソフトウェア

Dolbyが動画コーデックを巡ってSnapchatを提訴、AV1の「オープンでロイヤリティフリー」が疑問視されている



DolbyはSnapchatの開発・運営を手がけるSnapに対し、Snapchatの動画変換やエンコード、デコードに関わる処理が自社特許を侵害しているとして、2026年3月23日に提訴しました。この訴訟ではAV1にDolbyの特許技術が含まれているかどうかが争点となっており、AV1の「ロイヤリティフリー性」が改めて問われています。



AV1’s open, royalty-free promise in question as Dolby sues Snapchat over codec - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2026/03/av1s-open-royalty-free-promise-in-question-as-dolby-sues-snapchat-over-codec/



AV1は、Alliance for Open Media(AOMedia)が策定した動画コーデック規格で、HEVC/H.265などに対するオープンかつロイヤリティフリーな代替技術として普及が進められてきました。AOMediaにはAmazon、Apple、Google、Microsoft、Mozilla、Netflixなどが参加しており、同団体はAV1をロイヤリティフリーの特許方針の下で開発した規格だと説明しています。



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Dolbyとその親会社は世界中で2万2000件超の特許を保有しており、その中には動画の符号化や復号に関する大規模な特許群が含まれています。Snapchatは動画共有サービスであり、Snapはユーザーから送信された動画を多様な端末や通信環境に合わせて最適に配信するために、HEVC(H.265)やAV1といった高度なビデオコーデックを使用した変換処理を行っています。



DolbyはSnapがこれらの処理において、色平面間の予測に関する第10855990号、ブロックのマージとスキップモードの支援に関する第9924193号、低遅延処理のためのサンプル配列符号化に関する第9596469号、およびエントロピー符号化の仕組みに関する第10404272号の4つの特許を侵害したと主張しています。



訴状によると、AV1は先行するHEVCですでに確立されていた技術概念を再利用しており、これらは第三者の特許権やライセンス義務を伴うものであると指摘されています。DolbyはHEVCについては適切な条件でのライセンス提供に同意しているものの、AV1の開発に際しては自社の発明を寄贈したりAOMediaの方針に同意したりした事実はなく、AV1に関連する契約上のライセンス義務は負っていないとの立場をとっています。





Access AdvanceはDolbyなどの特許を含む特許プールを運営する管理者として、2025年8月以降にSnapへライセンス取得を働きかけてきたものの、Snapはなお無許諾のままDolbyの特許技術を使い続けているとDolbyは主張しています。



知的財産権の専門家であるフロリアン・ミュラー氏は、大手テック企業が特定の技術をロイヤリティフリーであると宣言したとしても、それが自動的に法的権利を消滅させるわけではないと述べています。



同様の技術手法を用いるコーデック間では特許侵害リスクが高く、NokiaやInterDigitalといった企業もHEVCやAV1の利用を巡ってメーカーや配信事業者を提訴しています。





Dolbyは陪審裁判による審理に加え、損害賠償やAV1のエンコード・デコードを巡る差し止めのほか、Dolby自身にはAV1について「誰にでも公正で合理的かつ差別のない条件で必ずライセンスしなければならない義務」はないこと、あるいは仮にそうした義務が一部あるとしても、Snapに対してはすでに誠実に交渉し、その義務を果たしていることの確認も裁判所に求めています。



今回の訴訟は、Snapが特許を侵害したかどうかだけでなく、AV1は本当に追加の特許料なしで安心して使える規格なのか、使う企業が今後どのような条件でライセンスを求められるのかという点にも関わっており、その行方はAV1の普及に影響を与える可能性があります。



なお、DolbyとSnapはIT系ニュースサイトのArs Technicaによるコメントの要請に応じませんでした。また、AOMediaの広報担当者はArs Technicaからの質問状は受け取ったものの、記事作成時点で回答していないとのことです。

