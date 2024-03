新型コロナウイルスによる死亡率と州の党派意識は強く関係していることをエキスパート統計学者ネイト・シルバーが示す

アメリカでは、保守系の共和党とリベラル系の民主党による2大政党制が敷かれており、ミネソタ州では共和党支持傾向、オクラホマ州では民主党支持傾向が強いように、州によって支持政党が異なることが 特徴 です。アメリカの著名な統計学者である ネイト・シルバー 氏が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による死亡率と州の支持政党が強く関係していることを示しています。 Fine, I'll run a regression analysis. But it won't make you happy. https://www.natesilver.net/p/fine-ill-run-a-regression-analysis

2024年03月07日 05時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

