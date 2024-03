EV販売台数でテスラを上回った中国のEVメーカー「BYD」は従来の自動車メーカーにとって大きな脅威になっている

中国の大手電気自動車メーカーである BYD は、2023年第4四半期(10~12月)のEV販売台数で テスラを上回る など大きな躍進を遂げています。中国国外にも着々と進出しているBYDが従来の自動車メーカーにとって大きな脅威になっていると、電気・情報工学分野のメディアであるIEEE Spectrumが報じています。 BYD’s EV Dream May Be Legacy Automakers’ Nightmare - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/byd-ev-china-supercar

・関連記事

テスラを抜かしてEV販売数1位に躍り出た中国企業「BYD」躍進の理由とは? - GIGAZINE



テスラがEVの販売台数でついにトップの座を中国のBYDに譲る - GIGAZINE



中国の大手EVメーカー・BYDは「自動運転技術は基本的に不可能」と考えている - GIGAZINE



中国製自動車の安全保障上のリスクの可能性についてアメリカ政府が調査を開始、自動車に搭載されたカメラやセンサーによる機密情報収集などを危惧 - GIGAZINE



電気自動車時代の到来を前に「バッテリーのリサイクル」が重要な課題になっている - GIGAZINE



「1回の充電で1000km走る電気自動車」の実現に向けたバッテリー技術が開発される - GIGAZINE



10分の充電で400km走行できる超高速充電バッテリーを大手EVバッテリーメーカーCATLが発表、2024年に出荷開始か - GIGAZINE



世界の新車販売の5台に1台がEVとなり石油需要が抑制されていたことが判明、バッテリー価格もどんどん下落中 - GIGAZINE



2024年03月07日 08時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.