2024年03月07日 10時51分 ネットサービス

サム・アルトマンが立ち上げた虹彩認証仮想通貨「Worldcoin」に対してスペインが一時停止命令



生体認証装置「Orb」を用いて虹彩をスキャンすることで仮想通貨がもらえる、OpenAIのサム・アルトマン氏による仮想通貨プロジェクト「Worldcoin」に対し、スペインのデータ保護当局「Agencia Española de Protección de Datos」(AEPD)が個人データの収集とデータ処理の一時停止を命じました。



La Agencia ordena una medida cautelar que impide a Worldcoin seguir tratando datos personales en España | AEPD

https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-agencia-ordena-medida-cautelar-que-impide-a-worldcoin-seguir-tratando-datos-personales-en-espana





Worldcoin hit with temporary ban in Spain over privacy concerns | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/03/06/worldcoin-spain-ban/



Spain tells Sam Altman, Worldcoin to shut down its eyeball-scanning orbs | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2024/03/spain-tells-sam-altman-worldcoin-to-shut-down-its-eyeball-scanning-orbs/



サム・アルトマン氏が共同創業者のテクノロジー企業・Tools for Humanityが2023年7月にサービスを開始したWorldcoinは、ウォレットアプリ「World App」をダウンロードし、生体認証装置「Orb」を利用して虹彩をスキャンすることでデジタル通貨「WLD」を受け取れるというものです。Tools for Humanityは虹彩スキャンの意図について「ハッシュを生成し、ゼロ知識証明を用いて仮想通貨をユーザーに付与するため」と説明しています。



OpenAIのサム・アルトマンによる仮想通貨「Worldcoin」が正式サービス開始 - GIGAZINE





しかし、2024年3月6日、AEPDはTools for Humanityに対し、「Worldcoinプロジェクトにおいてスペインで実施している個人データの収集と処理を停止し、すでに収集されたデータに関してはブロックを進めるよう命令を下しました」と発表しました。命令についてAEPDは「生体認証データの処理は、欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)において特別な保護が必要と見なされており、人々の権利にとって高いリスクを伴います。AEPDは、Worldcoinの虹彩スキャンに対してプライバシーとデータ保護の懸念があることから、個人データの処理をただちに停止し、第三者への流出の可能性を防ぎ、個人データ保護に対する基本的権利の保護を目的とした暫定措置を採用しました」と報告しました。



AEPDはTools for Humanityに対して、発表から72時間の猶予を与え、命令を順守するように要求。この命令に従わなかった場合、GDPRに基づいて、世界での年間売上高の最大4%の罰金が科せられる可能性があります。また、命令の期間は最大3カ月になる見通しです。



AEPDのディレクターであるMar España Martí氏は「生体認証データを共有することで、人々はID詐欺や健康上のプライバシーの侵害、差別に至るまで、さまざまなリスクにさらされることになります」と指摘しました。加えて「虹彩をスキャンすることで得られる70ユーロ(約1万1000円)から80ユーロ(約1万3000円)分の仮想通貨で週末を楽しみたくなるのは理解できます。しかし、こうした高額な金額と引き換えに個人データを渡すことは、短期的、中期的、長期的なリスクを抱えています」と述べ、Worldcoinが持つ潜在的なリスクについて強調しています。





Marti氏は「AEPDは、ヨーロッパに向けてWorldcoinに関する警鐘を鳴らしました。この問題はEUの全ての国民が抱えており、各国で協調して行動を起こす必要があります」と述べました。



なお、今回の命令についてWorldcoinは「虹彩スキャンによって個人を特定する『World ID』は、何百万人ものユーザーがオンラインで自身の人間性を非公開かつ安全に証明できる仕組みです」と述べており、プライバシーの懸念が存在しないことを強調しています。



World ID empowers millions of people to privately & securely prove their humanness online. Learn more about Worldcoin & Spain.https://t.co/EYZjR0nsg6 — Worldcoin (@worldcoin)