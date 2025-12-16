2025年12月16日 13時44分 乗り物

フォードがEVトラック「F-150 Lightning」の生産を終了しデータセンターや電力網向けバッテリー事業を開始



現地時間の2025年12月15日、フォードが電気自動車(EV)の製造計画を変更し、完全電気自動車(EV)である「F-150 Lightning」の生産を終了することを発表しました。フォードは新たに、バッテリーエネルギー貯蔵事業に参入する予定であることを明らかにしています。



Ford Follows Customers to Drive Profitable Growth; Reinvests in Trucks, Hybrids, Affordable EVs, Battery Storage; Takes EV-Related Charges

https://www.fromtheroad.ford.com/us/en/articles/2025/ford-reinvests-trucks-hybrids-affordable-electric-vehicles





Ford is starting a battery storage business to power data centers and the grid | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/12/15/ford-is-starting-a-battery-storage-business-to-power-data-centers-and-the-grid/



フォードは大型電気トラックのF-150 Lightningを生産終了とすることを発表しました。これに伴い、テネシー州にあるEV工場をガソリン車の製造に転用する予定であることを発表しています。





さらに、フォードはアメリカのケンタッキー州とミシガン州に所有する工場と最先端のリン酸鉄リチウム(LFP)バッテリー技術を活用し、エネルギーインフラと増大するデータセンターの需要に応えるためのソリューションとして、バッテリーエネルギー貯蔵事業を開始するとアナウンスしました。フォードは2027年には年間20GWhの容量を持つBESSシステムの出荷開始する予定と発表しています。



フォードは今後2年間でこのバッテリーエネルギー貯蔵事業に約20億ドル(約3100億円)を投資する予定となっています。なお、ケンタッキー州工場では、中国のバッテリーメーカーであるCATLからライセンス供与された技術を用いてLFPバッテリーやバッテリーエネルギー貯蔵システムモジュール、DCコンテナシステムを生産予定です。また、ケンタッキー州工場では住宅用エネルギー貯蔵ソリューション向けの小型アンペアアワーセルの製造も行う予定となっています。



ついにバッテリーストレージ市場に参入することとなるフォードですが、自動車メーカーではテスラやゼネラルモーターズなどが既にバッテリーストレージ事業を展開しています。フォードのテクノロジープラットフォームプログラムおよびEVシステム担当ヴァイスプレジデントであるリサ・ドレイク氏は、バッテリーエネルギー貯蔵事業の主な顧客は「商用電力網」で、次点がデータセンター、3番手に家庭用蓄電池製品が来ると説明しています。





ドレイク氏は「市場に参入した時点で、これらの顧客のほとんどがLFP型コンテナシステムを選択していることは明らかでした。当社は既にアメリカでLFP技術の製造ライセンスを取得しており、1世紀以上にわたる大規模製造の経験も持ち合わせています。これらを組み合わせることで、LFPは当社にとって自然な流れとして非常に理にかなった選択となります」と語っています。



フォードはミシガン州マーシャルにあるブルーオーバルバッテリーパークで2026年にLFPバッテリーの生産開始を予定しており、計画は順調に進んでいると発表しました。なお、CATLの技術も採用されているフォードのLFPバッテリーは、同社の次期中型電気トラックにも搭載されます。

