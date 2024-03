マインクラフトのクリーパーが等身大サイズで爆発したら一体どうなってしまうのかをハイスピードカメラで撮影した動画が登場

・関連記事

弾丸が鉄板に命中する様子を超スローモーションで撮影した動画、弾丸が花火のように飛び散る - GIGAZINE



ボウリングの玉を超高速で頭にぶつけるとどうなるのか? - GIGAZINE



超高速の砲弾同士を衝突させた様子を超スローモーションで撮影するとどう見えるのか? - GIGAZINE



レーザーディスクを耐久力の限界まで回転させるとどのように砕け散るのか? - GIGAZINE



「もしマインクラフトの世界が現実だったら?」を実写で再現したムービー「Realistic Minecraft」 - GIGAZINE

2024年03月02日 16時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.