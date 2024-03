ハマった時の快感が心地よくてついつい何度もプレイしたくなるポーカー＋ローグライクで濃厚デッキビルディングと化すゲーム「Balatro」プレイレビュー

・関連記事

テキサス・ホールデムの「場にどんなカードが配られたのか」を当てる論理パズル「Pokle」 - GIGAZINE



デッキを構築しながら自分の領土を増やしていく人気カードゲーム「ドミニオン 第2版」&拡張版「ドミニオン:ルネサンス」プレイレビュー - GIGAZINE



カードを組み合わせて勇士を創りバトルロイヤルを制する対戦カードゲーム「The Last Brave」を遊んでみた - GIGAZINE



ポーカーだけで生活できていたプロプレイヤーが辞めた理由とは? - GIGAZINE





2024年03月02日 18時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.