テキサス・ホールデムの「場にどんなカードが配られたのか」を当てる論理パズル「Pokle」

・関連記事

英単語当てゲーム「Wordle」の日本語版「WORDLE ja」が登場したのでプレイしてみた - GIGAZINE



隠れたポケモンの名前を推測する「ポケモンWordle」が中毒性高めの時間泥棒 - GIGAZINE



無料・日本語でプレイ可能な「Wordle」リスペクトの単語推理ゲーム「ことのはたんご」をプレイしてみた - GIGAZINE



四字熟語限定の超高難度Wordle(ワードル)「漢字ル」が登場したのでプレイしてみた - GIGAZINE



パズルゲーム「Wordle」風に麻雀牌の並びを6ステップ以内に当てる「Mahjong Handle」プレイレビュー - GIGAZINE



隠された国名を国同士の位置関係から推測するゲーム「Worldle」を遊んでみた - GIGAZINE



Wordle(ワードル)形式で隠されたパスワードを解き明かす「Passwordle」が登場、ガチのハッカーでなければ解読できないのではというレベル - GIGAZINE

2022年12月03日 18時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.