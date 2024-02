2024年02月29日 10時56分 ハードウェア

毎秒800MBの高速データ転送が可能なmicroSDカード&容量1TBの高耐久microSDカードをSamsungが発表



Samsungが800MB/sでのデータ転送が可能なSD Express規格のmicroSDカードを2024年2月28日(水)に発表しました。合わせてSamsungの積層NAND技術「V-NAND」を採用した容量1TBのmicroSDカードも発表されています。



Samsung’s New microSD Cards Bring High Performance and Capacity for the New Era in Mobile Computing and On-Device AI – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsungs-new-microsd-cards-bring-high-performance-and-capacity-for-the-new-era-in-mobile-computing-and-on-device-ai





SD Express規格は最大985MB/sでの通信が可能なデータ転送規格ですが、記事作成時点ではSD Express規格のmicroSDカードは量産されていません。Samsungが新たに発表したmicroSDカードは業界初のSD Express規格対応microSDカードに位置付けられており、最大読取り速度が800MB/sに達しています。Samsungは今回発表したmicroSDカードについて「最大転送速度が560MB/sのSATA SSDと比べて1.4倍高速」と述べ、転送速度の速さをアピールしています。





また、SamsungはUHS-I規格の容量1TBのmicroSDカードも発表しています。容量1TBのmicroSDカードにはSamsungの第8世代V-NAND技術が使われており、「深さ1mの塩水に72時間耐える」「マイナス40度の低温から85度の高温まで動作可能」「空港荷物検査レベルのX線やMRIと同等の磁場に耐える」「最大5メートルからの落下に耐える」といった耐久性能の高さがアピールされています。





なお、SD Express規格対応microSDカードは容量256GBのモデルが2024年後半に出荷開始予定で、容量1TBのmicroSDカードは2024年第3四半期(7月~9月)に出荷開始予定です。